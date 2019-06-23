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Буффон може перейти в Лідс

Сьогодні 16:27 318 0
На перехід Джанлуїджі Буффона також претендують Парма та Аталанта
Буффон може перейти в Лідс

Лідс зацікавлений в переході 41-річного голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Corriere della Sera.

За інформацією джерела, фаворитом на перехід Буффона продовжує залишатися Порту, але Лідс готовий вдатися до спроб підписати легендарного італійця.

На перехід Джанлуїджі Буффона також претендують Парма та Аталанта.

Джанлуїджі Буффон за підсумками минулого сезону залишив ПСЖ. 41-річний голкіпер провів лише 25 поєдинків у всіх турнірах, і допоміг парижанам виграти Лігу 1. Буффон не погодився виконувати роль резервіста в наступному сезоні, але оголосив, що завершувати кар'єру не збирається і готовий до нових викликів.

Нагадаємо, Лідс, який зараз очолює Марсело Б'єлса, в минулому розіграші Чемпіоншипа зайняв 3-е місце. У плей-оф за право вийти в АПЛ Лідс у двоматчевій дуелі зазнав невдачі проти Дербі Каунті.

Джерело - Football Italia.

#Буффон, #Лідс, #контракт
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