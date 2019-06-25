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Головний тренер Олімпіка покинув клуб

Сьогодні 19:27 678 0
Ігор Климовський не мав ліцензії PRO
Головний тренер Олімпіка покинув клуб

Головний тренер донецького Олімпіка Ігор Климовський який тренував команду після відставки В'ячеслава Шевчука, не зможе продовжити роботу.

Про це повідомляється на сайті клубу.

"Ігор Климовський, який блискуче проявив себе на посаді головного тренера Олімпіка та зумів врятувати команду від вильоту, на жаль, не зможе продовжувати та далі очолювати донеччан. Причина банально проста – відсутність ліцензії PRO, необхідної для роботи головним тренером в УПЛ", – йдеться у заяві донецької команди.

Нагадаємо, Олімпік має завдання здобути путівку в Лігу Європи.

Джерело - офіційний сайт Олімпіка.

#Олімпік, #УПЛ, #Климовський
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