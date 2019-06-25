Ігор Климовський не мав ліцензії PRO

Головний тренер донецького Олімпіка Ігор Климовський який тренував команду після відставки В'ячеслава Шевчука, не зможе продовжити роботу.

Про це повідомляється на сайті клубу.

"Ігор Климовський, який блискуче проявив себе на посаді головного тренера Олімпіка та зумів врятувати команду від вильоту, на жаль, не зможе продовжувати та далі очолювати донеччан. Причина банально проста – відсутність ліцензії PRO, необхідної для роботи головним тренером в УПЛ", – йдеться у заяві донецької команди.

Нагадаємо, Олімпік має завдання здобути путівку в Лігу Європи.

Джерело - офіційний сайт Олімпіка.