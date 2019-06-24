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Ісмаїлі погодився перейти в Рому

Сьогодні 19:07 505 0
Але Шахтар не дуже хоче віддавати захисника
Ісмаїлі погодився перейти в Рому

Лівий захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі готовий змінити клубну прописку в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

У слугах 29-річного бразильця зацікавлена ​​Рома, яку нещодавно очолив екс-наставник "гірників" Паулу Фонсека. Бразильський латераль дав згоду на перехід в італійський клуб, однак головною проблемою укладення угоди є фінансові запити Шахтаря.

Нагадаємо, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявляв, що донецький клуб буде вести переговори по Ісмаїлі, починаючи з 50 мільйонів євро, тоді як Рома готова заплатити не більше 20 мільйонів.

Джерело - isport.ua.

#Ісмаїлі, #Шахтар, #Рома
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