Ісмаїлі погодився перейти в Рому

Але Шахтар не дуже хоче віддавати захисника

Лівий захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі готовий змінити клубну прописку в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

У слугах 29-річного бразильця зацікавлена ​​Рома, яку нещодавно очолив екс-наставник "гірників" Паулу Фонсека. Бразильський латераль дав згоду на перехід в італійський клуб, однак головною проблемою укладення угоди є фінансові запити Шахтаря.

Нагадаємо, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявляв, що донецький клуб буде вести переговори по Ісмаїлі, починаючи з 50 мільйонів євро, тоді як Рома готова заплатити не більше 20 мільйонів.

Джерело - isport.ua.