Ісмаїлі погодився перейти в Рому

Лівий захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі готовий змінити клубну прописку в літнє міжсезоння.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
У слугах 29-річного бразильця зацікавлена Рома, яку нещодавно очолив екс-наставник "гірників" Паулу Фонсека. Бразильський латераль дав згоду на перехід в італійський клуб, однак головною проблемою укладення угоди є фінансові запити Шахтаря.
Нагадаємо, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявляв, що донецький клуб буде вести переговори по Ісмаїлі, починаючи з 50 мільйонів євро, тоді як Рома готова заплатити не більше 20 мільйонів.
Джерело - isport.ua.