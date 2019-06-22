Фонсека остаточно попрощатися з працівниками донецького клубу.

Португальський фахівець Паулу Фонсека, який пішов з Шахтаря і очолив Рому цього літа, прилетів в Україну, щоб остаточно попрощатися з працівниками донецького клубу.

На цій прощальній зустрічі генеральний директор "гірників" Сергій Палкін вручив на пам'ять іменну футболку з 139-м номером. Саме стільки матчів Фонсека провів на посту головного тренера Шахтаря.

Спасибо, Паулу! ⚒ Бывший главный тренер «Шахтера» прилетел в Украину попрощаться с клубом.



Паулу Фонсека встретился с генеральным директором Сергеем Палкиным, который вручил ему памятную футболку «Шахтера».https://t.co/CyTGMSpWEP pic.twitter.com/JZNxttxcFw — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 June 2019

Під керівництвом Фонсеки Шахтар тричі ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України та один раз завойовував Суперкубок.

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