Асистент Хацкевича залишив Динамо заради російського клубу

Іспанський тренер Едуардо Докампо, який останнім часом працював у Динамо, увійшов у тренерський штаб російського Рубіна.

Про це повідомляє офіційний сайт Рубіна.

45-річний фахівець увійшов до тренерського штабу Романа Шаронова. Раніше іспанець уже працював в казанському клубі в якості тренера-методиста академії з 2012 по 2017 рік.

Докампо як футболіст виступав на аматорському рівні, в якості тренера працював у збірній Білорусі, саудівському Аль-Ахлі і академії Атлетика. У київському Динамо він працював тренером у 2018-2019 роках.

Контракт з Рубіном також уклав український екс-захисник Шахтаря Олег Данченко. Раніше в казанській команді виступав Сергій Ребров, який потім став головним тренером Динамо.

Нагадаємо, що Олег Данченко перейшов до московського Динамо. Шахтар не хотів відпускати Івана Ордеця в московське Динамо.