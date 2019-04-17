Шевчук покинув пост головного тренера Олімпіка

В'ячеслав Шевчук вирішив покинути пост головного тренера донецького Олімпіка.

Цю інформацію підтвердив гендиректор клубу Олексій Антонов.

"Мабуть, результат тиснув і на нас, і на нього. Тому В'ячеслав Анатолійович прийняв таке рішення. Щось не виходить, команда йде вниз. Далі вже нікуди. Як я розумію, він прийняв рішення дати команді вільне плавання, може, щось зміниться до кінця чемпіонату. Шевчук – шикарна людина, хороший тренер. Може, йому не вистачає досвіду. Судячи з тренувального процесу, я давно таких фахівців не бачив. Нічого поганого про нього сказати не можу. Може, хлопці його не чують. Він сам говорить, що вони якісь сонні. Відбувається щось не те. В цьому плані Шевчук – молодець, сам сказав, що треба щось робити. Президент прийняв його рішення, "- сказав Антонов.

Сьогодні в першій половині дня Шевчук зустрінеться з колективом і попрощається з ними.

39-річний наставник очолював "олімпійців" з жовтня 2018 року, змінивши на цій посаді Романа Санжара. Під його керівництвом вони не змогли потрапити у верхню шістку і наразі займають 10-й рядок у турнірній таблиці УПЛ.

У 7 поєдинках після зимової перерви команда не змогла здобути перемогу в жодному матчі, програвши 5 разів.

Нагадаємо, Шевчук нещодавно закликав переглянути формат чемпіонату.

Джерело - Чемпіон.