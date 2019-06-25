Легенда "аристократів" є пріоритетним варіантом у списку президента

Головний тренер Дербі Каунті Френк Лемпард є головним претендентом на посаду менеджера лондонського Челсі.

Про це повідомляє ESPN.

Лемпард був визначений власником Челсі Романом Абрамовичем як найкращий варіант, щоб замінити Мауріціо Саррі, який був представлений в якості нового тренера Ювентуса минулого тижня.

Очікується, що екс-гравець Челсі підпише трирічний контракт і буде працювати разом з колишнім тренером Челсі Джоді Морісом і своїм давнім знайомим, тренером з фітнесу, Крісом Джонсом.

Челсі має запасний варіант, на випадок, якщо не вийде домовитися з Лемпардом. У такому випадку, клуб можуть очолити Жозе Моуріньо, Джон Террі, Массіміліано Аллегрі або Нуну Еспіріту Санту.

Нагадаємо, Шевченко відзначився голом у матчі легенд Реал - Челсі.

Джерело - FootBoom.