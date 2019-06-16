Контракт розрахований на три роки

Туринський Ювентус оголосив про підписання контракту з 60-річним фахівцем Мауріціо Саррі, який раніше тренував лондонський Челсі.

Про це повідомляється на офіційному сайті "зебр".

Контракт розрахований до 30 червня 2022 року. "Б'янко-нері" виплатили англійцям компенсацію в розмірі 5,6 мільйонів євро.

У Челсі Саррі провів лише один сезон, вигравши Лігу Європи, а також зігравши у фіналі Кубка англійської ліги. У чемпіонаті "сині" посіли третє місце і наступного сезону будуть грати у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Раніше Саррі очолював купу італійських клубів, але найбільш відома його робота з Наполі в період з 2015 по 2018 роки.

Нагадаємо, що лондонський клуб має очолити легендарний гравець.

Також, на пост головного тренера "пенсіонерів" також претендує Рафа Бенітес.

Джерело - офіційний сайт Ювентуса.