Туринський Ювентус оголосив про підписання контракту з 60-річним фахівцем Мауріціо Саррі, який раніше тренував лондонський Челсі.
Про це повідомляється на офіційному сайті "зебр".
Контракт розрахований до 30 червня 2022 року. "Б'янко-нері" виплатили англійцям компенсацію в розмірі 5,6 мільйонів євро.
У Челсі Саррі провів лише один сезон, вигравши Лігу Європи, а також зігравши у фіналі Кубка англійської ліги. У чемпіонаті "сині" посіли третє місце і наступного сезону будуть грати у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Раніше Саррі очолював купу італійських клубів, але найбільш відома його робота з Наполі в період з 2015 по 2018 роки.
Нагадаємо, що лондонський клуб має очолити легендарний гравець.
Також, на пост головного тренера "пенсіонерів" також претендує Рафа Бенітес.
Джерело - офіційний сайт Ювентуса.