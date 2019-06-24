Новачок англійської Прем'єр-ліги збирається підписати Супрягу

Астон Вілла готова заплатити 13 млн

Астон Вілла збирається підсилити склад шляхом можливого придбання форварда київського Динамо Владислава Cупряги.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

За оприлюдненою інформацією, клуб з Бірмінгема готовий заплатити 14 млн євро, щоб отримати нападника Динамо в літнє міжсезоння.

Раніше повідомлялося, що керівництво київського клубу призначило ціну в 13 млн євро за Супрягу турецькому Фенербахче, який після цього вийшов з переговорів.

Також, була інформація, що Супряга піде в оренду в Дніпро-1

Джерело - dynamo.kiev.ua.