Новачок англійської Прем'єр-ліги збирається підписати Супрягу

Астон Вілла збирається підсилити склад шляхом можливого придбання форварда київського Динамо Владислава Cупряги.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
За оприлюдненою інформацією, клуб з Бірмінгема готовий заплатити 14 млн євро, щоб отримати нападника Динамо в літнє міжсезоння.
Раніше повідомлялося, що керівництво київського клубу призначило ціну в 13 млн євро за Супрягу турецькому Фенербахче, який після цього вийшов з переговорів.
Також, була інформація, що Супряга піде в оренду в Дніпро-1
Джерело - dynamo.kiev.ua.