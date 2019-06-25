Карпати підсилили лінію захисту

Карпати підписали контракт із 23-річним хорватським захисником Франьом Прце.

Про це повідомила прес-служба львівського клубу.

Контракт із Прце розрахований на три роки. Інші деталі угоди не повідомляються.

Останнім клубом хорвацького захисника була кіпрська Омонія, за яку він відграв 17 матчів. До цього він виступав за римське Лаціо, Брешію та Салернітану.

Карпати у минулому сезоні посіли 10 місце. За право виступати у прем’єр-лізі львів’яни у плей-офф перемогли Волинь та залишились в еліті українського футболу.

Раніше повідомлялося, що захисник Карпат буде балотуватися у Верховну Раду.

Нагадаємо, захисник Сергій Вакуленко в новому сезоні буде виступати у Карпатах

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Джерело - Чемпіон.