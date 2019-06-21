Федецький візьме участь у виборах в Раду

Артем Федецький вирішив завершити кар’єру футболіста

Екс-гравець збірної України та гравець Карпат Артем Федецький прийме участь у дострокових парламентських виборах.

Як стало відомо, Федецький буде балотуватися від партія Слуга Народу на одному із мажоритарних округів Львівської області.

Артем Федецький перебрався в Карпати у 2017 році з німецького Дармштадта. У минулому сезоні 34-річний захисник провів за Карпати 17 поєдинків у всіх турнірах - забитими м'ячами не відзначався.

У складі збірної України Федецький провів 52 матча, в яких забив два голи.

Раніше повідомлялося, що Артем Федецький не буде завершувати кар'єру - він продовжить контракт на один рік, а також стане граючим тренером львів'ян.

Нагадаємо, Беленюк і Саладуха балотуватимуться в парламент від партії Зеленського

Джерело - sportarena.com.