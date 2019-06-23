Караваєв стане гравцем Динамо

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв найближчим часом стане гравцем київського Динамо.
Про це повідомляє dynamomania.com.
За інформацією джерела, сторони вже погодили трансфер і про перехід 27-річного хавбека незабаром буде оголошено офіційно.
Очікується, що Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, які належать Динамо, але виступали в оренді за Зорю, можуть стати частиною угоди.
У сезоні, що завершився Караваєв провів за Зорю 31 матч, забив 8 м'ячів і зробив 4 асисти.
Раніше повідомлялося, новим тренером Зорі став Віктор Скрипник.
Нагадаємо, Караваєв був під прицілом Динамо.
Джерело - dynamomania.com.