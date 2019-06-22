Динамо здивував Фенербахче високою ціною за Супрягу

Велика сума за Супрягу

Успішний виступ у фіналі чемпіонату світу-2019 U-20 привернув увагу до українського форварда Владислава Супряги з боку Фенербахче.

Про це повідомляє Star.com.tr.

Керівництво турецького клубу контактувало з колегами з Динамо з метою дізнатися потенційну вартість трансферу 19-річного форварда.

За Супрягу Динамо запросило 13 мільйонів євро, чим спантеличило турецьку сторону, яка, очевидно, виявилася не готова до такого повороту подій.

Джерело - sport.ua.