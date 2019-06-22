Динамо здивував Фенербахче високою ціною за Супрягу

Успішний виступ у фіналі чемпіонату світу-2019 U-20 привернув увагу до українського форварда Владислава Супряги з боку Фенербахче.
Про це повідомляє Star.com.tr.
Керівництво турецького клубу контактувало з колегами з Динамо з метою дізнатися потенційну вартість трансферу 19-річного форварда.
За Супрягу Динамо запросило 13 мільйонів євро, чим спантеличило турецьку сторону, яка, очевидно, виявилася не готова до такого повороту подій.
Раніше повідомлялося, що підтверджена оренда Булеци та Супряги СК Дніпро-1.
Також повідомлялося, що Супряга - найдорожчий український форвард.
Джерело - sport.ua.