Аякс підписав нідерландського вінгера Севільї

Аякс підписав 27-річного вінгера Квінсі Промеса, за якого Севілья отримала 15,7 мільйона євро.
Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.
Контракт з гравцем підписаний на 5 років.
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Промес у минулому сезоні провів 49 матчів і забив 3 голи. Крім того, відіграв 37 матчів за збірну Нідерландів.
Очікується, що Аякс влітку буде змушений продати Хакіма Зіеша, Давида Нереса і інших лідерів атаки, тому клуб заздалегідь шукає їм заміну.
Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли та самого гравця.
Джерело - Чемпіон.