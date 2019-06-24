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Аякс підписав нідерландського вінгера Севільї

Вчора 22:30 367 0
Контракт з гравцем підписаний на 5 років.
Аякс підписав нідерландського вінгера Севільї

Аякс підписав 27-річного вінгера Квінсі Промеса, за якого Севілья отримала 15,7 мільйона євро.

Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Контракт з гравцем підписаний на 5 років.

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Промес у минулому сезоні провів 49 матчів і забив 3 голи. Крім того, відіграв 37 матчів за збірну Нідерландів.

Очікується, що Аякс влітку буде змушений продати Хакіма Зіеша, Давида Нереса і інших лідерів атаки, тому клуб заздалегідь шукає їм заміну.

Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли та самого гравця.

Джерело - Чемпіон.

#Аякс, #Севілья, #Квінсі Промес
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