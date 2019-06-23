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Барселона не підпише де Лігта через його високу зарплатню

Сьогодні 13:39 362 0
Каталонці не готові платити голландцеві 12 мільйонів євро за сезон
Барселона не підпише де Лігта через його високу зарплатню

Барселона відмовилася від ідеї підписання захисника Аякса Маттейса де Лігта через його завищену потребу в зарплатні.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, каталонці не готові платити 19-річному захисникові 12 мільйонів євро за сезон, маючи при цьому чотирьох інших альтернативних центрбеків.

Головними претендентами на трансфер де Лігта на сьогодні вважаються Ювентус і ПСЖ, а Sky Sports передає, що сам голландець прийняв рішення перебратися до чемпіонів Італії. Трансфер імовірно обійдеться Старій сеньйорі в 70 мільйонів євро.

У минулому сезоні Маттейс взяв участь в 55 матчах Аякса, в яких забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі. Також на рахунку капітана амстердамців 15 матчів і один забитий гол в складі збірної Нідерландів.

Таким чином, заощадивши близько 70 мільйонів євро, блаугранас зможуть інвестувати ці гроші в підписання таких своїх трансферних цілей, як Неймар або Антуан Грізманн.

Нагадаємо, взимку Барселона оформила трансфер колишнього партнера де Лігта по команді Френкі де Йонга, за якого заплатила 75 мільйонів євро.

Джерело - Marca.

#Барселона, #Де Лігт, #трансфер
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