Тен Хаг продовжив контракт з Аяксом

Нова угода голландця розрахована до 2022 року

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляється на офіційному сайті амстердамців.

Нова угода 49-річного голландця розрахована до 2022 року.

У минулому сезоні тен Хаг привів команду до першого за п'ять років чемпіонського титулу на внутрішній арені, а під його керівництвом Аякс сенсаційно вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Після великого успіху наставника, який очолює команду з грудня 2017 року, в його послугах зацікавилися в Європі, а сам він отримав нагороду найкращому тренеру Ередівізі.

Нагадаємо, хавбек Аякса Френкі де Йонг був підписаний Барселоною за 75 мільйонів євро, а за капітана нинішнього складу Маттейса де Лігта змагаються європейські гранди.

Джерело - Офіційний сайт Аякса.