Тен Хаг продовжив контракт з Аяксом

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг підписав новий контракт з клубом.
Про це повідомляється на офіційному сайті амстердамців.
Нова угода 49-річного голландця розрахована до 2022 року.
У минулому сезоні тен Хаг привів команду до першого за п'ять років чемпіонського титулу на внутрішній арені, а під його керівництвом Аякс сенсаційно вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.
Після великого успіху наставника, який очолює команду з грудня 2017 року, в його послугах зацікавилися в Європі, а сам він отримав нагороду найкращому тренеру Ередівізі.
Нагадаємо, хавбек Аякса Френкі де Йонг був підписаний Барселоною за 75 мільйонів євро, а за капітана нинішнього складу Маттейса де Лігта змагаються європейські гранди.
Джерело - Офіційний сайт Аякса.