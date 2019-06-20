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Тен Хаг продовжив контракт з Аяксом

Сьогодні 17:27 346 0
Нова угода голландця розрахована до 2022 року
Тен Хаг продовжив контракт з Аяксом

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляється на офіційному сайті амстердамців.

Нова угода 49-річного голландця розрахована до 2022 року.

У минулому сезоні тен Хаг привів команду до першого за п'ять років чемпіонського титулу на внутрішній арені, а під його керівництвом Аякс сенсаційно вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Після великого успіху наставника, який очолює команду з грудня 2017 року, в його послугах зацікавилися в Європі, а сам він отримав нагороду найкращому тренеру Ередівізі.

Нагадаємо, хавбек Аякса Френкі де Йонг був підписаний Барселоною за 75 мільйонів євро, а за капітана нинішнього складу Маттейса де Лігта змагаються європейські гранди.

Джерело - Офіційний сайт Аякса.

#Тен Хаг, #Аякс, #тренер, #контракт
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