Рома вважає завищеною суму трансферу захисника Шахтаря Ісмаїлі в 20 млн євро, на якій наполягають "гірники".
Про це повідомляє Il Messaggero.
Римський клуб не готовий виплачувати таку суму за футболіста, якому наступного року виповниться 30 років.
Контракт Ісмаїлі з донецьким клубом закінчується влітку 2023 року. В угоді прописана клаусула в розмірі 100 млн євро.
Transfermarkt оцінює Ісмаїлі в 19 млн євро.
Нагадаємо, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.
Також, римляни та донеччани можуть провести товариський матч.
Джерело - ilmessaggero.