Римляни вважають таку ціну завищеною через вік гравця

Рома вважає завищеною суму трансферу захисника Шахтаря Ісмаїлі в 20 млн євро, на якій наполягають "гірники".

Про це повідомляє Il Messaggero.

Римський клуб не готовий виплачувати таку суму за футболіста, якому наступного року виповниться 30 років.

Контракт Ісмаїлі з донецьким клубом закінчується влітку 2023 року. В угоді прописана клаусула в розмірі 100 млн євро.

Transfermarkt оцінює Ісмаїлі в 19 млн євро.

Нагадаємо, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.

Також, римляни та донеччани можуть провести товариський матч.

Джерело - ilmessaggero.