Мальорка повернулася в Прімеру

Мальорка виграла плей-оф Ла-Ліги 2 і стала третьою командою слідом за Осасуною і Гранадою, яка поповнила вищий іспанський дивізіон.

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Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга 2

Плей-оф за підвищення, Фінал

Мальорка - Депортіво 3:0 (1:0)

(Перший матч 0:2)

Голи: 1:0 - 21 Будімір, 2:0 - 62 Севілья, 3:0 - 82 Пратс

Нагадаємо, Луїс Енріке несподівано заявив про свій відхід з національної команди Іспанії, мотивуючи це сімейними причинами.

Раніше повідомляли, що Енріке замінив його помічник Роберт Морено.

Джерело - Чемпіон.