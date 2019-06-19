Збірна Іспанії отримала нового наставника

Ним став Роберто Морено

Роберто Морено очолив збірну Іспанії.

Про це повідомляє офіційний сайт Королівської футбольної федерації.

41-річний фахівець працював помічником Луїса Енріке у таборі Фурії Рохи, та останні 2 матчі виконував обов'язки наставника. Це перший досвід Морено у статусі головного тренера команди.

Нагадаємо, Луїс Енріке несподівано заявив про свій відхід з національної команди Іспанії, мотивуючи це сімейними причинами.

Першочерговим завданням нового наставника буде вихід іспанців у фінальну частину Євро-2020. Зараз підопічні Морено лідирують у групі D, набравши максимальні 12 очок.

Джерело - football24.ua.