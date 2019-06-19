Збірна Іспанії несподівано залишилася без наставника

Луїс Енріке покинув посаду головного тренера збірної Іспанії.
Про це повідомив керівник королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес.
Зазначається, що 49-річний фахівець має особисті проблеми, які заважають наставнику тренувати національну команду. Очікується, що виконувачем обов'язків наставника стане Роберт Морено, який працював у тренерському штабі Енріке.
Луїс Енріке очолив Фурію Роху у липні минулого року, за 11 місяців збірна Іспанії під керівництвом 49-річного фахівця провела 10 матчів, 8 з яких закінчились перемогою та 2 поразкою.
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Джерело - football24.ua.