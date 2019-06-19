Збірна Іспанії несподівано залишилася без наставника

Спеціаліст має проблеми, які заважають тренувати національну команду

Луїс Енріке покинув посаду головного тренера збірної Іспанії.

Про це повідомив керівник королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес.

Зазначається, що 49-річний фахівець має особисті проблеми, які заважають наставнику тренувати національну команду. Очікується, що виконувачем обов'язків наставника стане Роберт Морено, який працював у тренерському штабі Енріке.

Луїс Енріке очолив Фурію Роху у липні минулого року, за 11 місяців збірна Іспанії під керівництвом 49-річного фахівця провела 10 матчів, 8 з яких закінчились перемогою та 2 поразкою.

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Джерело - football24.ua.