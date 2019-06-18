Бенітесу пропонують контракт з гігантською зарплатою

Китайський клуб Далянь Іфань хоче заманити досвідченого тренера значною заробітною платою

Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Рафаель Бенітес має вельми привабливий з точки зору фінансів варіант продовження кар'єри.

Про це повідомляє The Times.

Контракт 59-річного фахівця з Ньюкаслом закінчується 30 червня. У клубі АПЛ Бенітес отримує в два рази менше - $ 7,5 млн. Керівництво "сорок" не зуміло домовитися з фахівцем про продовження угоди на рік - Бенітеса, зокрема, не влаштувало відсутність гарантій посилення складу в літнє трансферне вікно.

59-річний Бенітес очолив Ньюкасл Юнайтед в березні 2016 року. Іспанський фахівець не зміг врятувати команду від вильоту в Чемпіоншип, але вже в наступному сезоні повернув її в Прем'єр-лігу. У минулому сезоні клуб фінішував на 13-му місці в АПЛ.

Раніше Рафа тренував Валенсію, Ліверпуль, Інтер, Челсі, Наполі і Реал. Він вигравав чемпіонат Іспанії, Лігу Чемпіонів, Кубок УЄФА, Лігу Європи, Кубок Італії і Кубок Англії.

Далянь Іфань після 13 турів в китайській Суперлізі посідає 11-е місце. На цій же позиції Далянь фінішував за підсумками минулого сезону. За команду виступають Яннік Феррейра-Карраско і Марек Гамшик.

Раніше повідомляли, що Рафаель Бенітес наступний сезон може розпочати у Челсі.

Джерело - ua-football.com.