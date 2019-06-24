Голкіпер залишив Динамо та буде виступати на Кіпрі

Рудько два роки гратиме за Пафос

Голкіпер Артур Рудько підписав контракт з кіпрським клубом Пафос.

Про це повідомляє офіційний сайт Пафоса.



Термін угоди та інші подробиці не повідомляються. За інформацією агента Олександра Панкова, контракт укладений на два роки. Грати на Кіпрі Рудько буде під першим номером.



Відзначимо, що за даними Тransfermarkt, контракт Артура з київським клубом, підписаний в 2017 році, закінчується 30 червня цього року. Новий клуб динамівського воротаря в минулому чемпіонаті Кіпру посів друге місце, відставши на 3 очка від Анортосіс. При цьому Пафос за рішенням місцевої федерації був позбавлений шести пунктів.

Нагадаємо, що Динамо розпочало підготовку до наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Олександр Караваєв найближчим часом стане гравцем київського Динамо.

Джерело - 1927.kiev.ua.