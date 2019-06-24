Мій профіль
Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова
Вчора 18:41 2017
Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 22:55 818
Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх
Вчора 22:44 779
Сіренко - Бахтов: огляд бою
Вчора 20:30 1364
Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках
Вчора 15:55 1673
Футболіст збірної Люксембургу відмовився переходити в Динамо
Вчора 15:26 1641
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Вчора 12:55 492
Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ
Вчора 11:55 2076
Караваєв стане гравцем Динамо
Вчора 11:25 1798
Усик - обов'язковий претендент на чотири пояси в суперважкій вазі
Вчора 09:55 991
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:21 Футбол Барселона зацікавилася півзахисником Динамо 757
12:05 Футбол Єзерський: Збірна України має хороші шанси виграти свою групу 580
11:52 Футбол Шахтар відправився на перший збір до Німеччини 378
11:35 Футбол Динамо розпочало підготовку до наступного сезону 720
11:21 Футбол Шахтар зіграє з чемпіоном Кіпру на зборі в Австрії 364
11:06 Теніс Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA 512
10:53 Легка атлетика Бондаренко: Відчуття відповідальності зашкалювало 656
10:38 Легка атлетика Бех-Романчук: Боротьба тривала до останнього 502
10:24 Футбол Футболістки збірної Камеруну звинуватили ФІФА у расизмі 461
10:11 Теніс Стаховський і Марченко розпочнуть Вімблдон з кваліфікації 296
09:59 Блог Сіренко - Бахтов: відео бою 627
09:57 Футбол Маріуполь на турецькому зборі проведе шість спарингів 214
09:41 Футбол Сікан: Не боюсь конкуренції з легіонерами Шахтаря 578
09:26 Футбол Мальорка повернулася до Ла Ліги 523
09:11 Футбол Колумбія - Парагвай 1:0. Огляд матчу Копа Америки 514
08:55 Футбол Аргентина - Катар 2:0. Огляд матчу Копа Америки 697
08:41 Футбол Шевченко: Був щасливий зіграти у матчі легенд Челсі і Реала 499
08:16 Футбол Мессі: Збірна Аргентини провела хороший матч і виграла 599
08:01 Футбол Кенія поступилася Алжиру на Кубку африканських націй 401
23 Червня 2019
23:54 Футбол Збірна Аргентини вийшла до чвертьфіналу Копа Америки 720
23:40 Футбол Сампдорія бажає придбати Берарді 352
23:26 Легка атлетика Бондаренко здобув бронзову медаль на Європейських Іграх 803
23:11 Футбол Ковачич може перейти до Мілану 442
22:55 Легка атлетика Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх 818
22:44 Легка атлетика Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх 779

Динамо розпочало підготовку до наступного сезону

Сьогодні 11:35 720 0
Літня відпустка завершилася
Динамо розпочало підготовку до наступного сезону

Літня відпустка київського Динамо офіційно завершилася і протягом понеділка і вівторка більшість динамівців будуть проходити медичний огляд.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

При цьому відпустка поки триває для тих гравців Динамо, які були задіяні в червневих матчах національних збірних, а також брали участь в юнацькому чемпіонаті світу (U-20). Ця група футболістів буде відпочивати до 28 червня включно, а фіналістам світової першості, не виключено, буде надано ще кілька додаткових днів відпустки.

Ну а пізніше всіх до Динамо приєднається півзахисник молодіжної збірної Данії Міккель Дуелунд, який тільки вчора завершив виступи на Євро-2019 (U-21) у складі своєї молодіжки.

Протягом найближчих днів Динамо буде тренуватися на своїй базі в Конча-Заспі, а 30-го червня команда Олександра Хацкевича відправиться на навчально-тренувальний збір, який традиційно проходитиме в Австрії і триватиме два тижні.

До Києва Динамо повернеться 14 липня. Футболісти отримають пару днів відпочинку, після чого біло-сині відновлять тренування на своїй базі, а також почнуть планомірну підготовку до матчу за Суперкубок України з донецьким Шахтарем, який, нагадаємо, пройде 28 липня в Одесі і відкриє наступний сезон.

А в чемпіонаті України-2019/20 Динамо стартує 31 липня, коли зіграє в гостях з львівськими Карпатами.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Олександр Караваєв найближчим часом стане гравцем київського Динамо.

Нагадаємо, що Динамо здивував Фенербахче високою ціною за Супрягу.

Джерело - ua-football.com.

#Динамо, #Караваєв
Коментарі ()