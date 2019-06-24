Динамо розпочало підготовку до наступного сезону

Літня відпустка завершилася

Літня відпустка київського Динамо офіційно завершилася і протягом понеділка і вівторка більшість динамівців будуть проходити медичний огляд.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

При цьому відпустка поки триває для тих гравців Динамо, які були задіяні в червневих матчах національних збірних, а також брали участь в юнацькому чемпіонаті світу (U-20). Ця група футболістів буде відпочивати до 28 червня включно, а фіналістам світової першості, не виключено, буде надано ще кілька додаткових днів відпустки.

Ну а пізніше всіх до Динамо приєднається півзахисник молодіжної збірної Данії Міккель Дуелунд, який тільки вчора завершив виступи на Євро-2019 (U-21) у складі своєї молодіжки.

Протягом найближчих днів Динамо буде тренуватися на своїй базі в Конча-Заспі, а 30-го червня команда Олександра Хацкевича відправиться на навчально-тренувальний збір, який традиційно проходитиме в Австрії і триватиме два тижні.

До Києва Динамо повернеться 14 липня. Футболісти отримають пару днів відпочинку, після чого біло-сині відновлять тренування на своїй базі, а також почнуть планомірну підготовку до матчу за Суперкубок України з донецьким Шахтарем, який, нагадаємо, пройде 28 липня в Одесі і відкриє наступний сезон.

А в чемпіонаті України-2019/20 Динамо стартує 31 липня, коли зіграє в гостях з львівськими Карпатами.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Олександр Караваєв найближчим часом стане гравцем київського Динамо.

Нагадаємо, що Динамо здивував Фенербахче високою ціною за Супрягу.

Джерело - ua-football.com.