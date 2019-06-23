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Львів може підписати півзахисника Локомотиву

Сьогодні 17:57 650 0
Кількість бразильців може збільшитися
Львів може підписати півзахисника Локомотиву
ФК Львів може підписати контракт з бразильським футболістом Леонардо Монтезельо.
 
Про це повідомляє Footboom.
 
Монтезельо виступає за словацький Локомотив. В Європу юний футболіст перебрався на початку цього року з бразильського клубу Гуарульюс. Деталі переходу бразильця до складу Львова поки невідомі.
 
Цього літа Львів попрощався із низкою своїх легіонерів. Клуб залишили Аугусто Бруно, Лукас Тейлор, Муріло, Кауе да Сілва. Також не виключено, що український клуб залишить опорний хавбек Жонатан Ліма.

Джерело - sport.ua.

#Монтезельо, #Львів
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