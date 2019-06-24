Самподіря зацікавилася екс-гравцем Роми

Данієле Де Россі може залишитися в Італії і перейти в клуб Серії А.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Основним претендентом на 35-річного футболіста є Сампдорія, яку очолив Еусебіо Ді Франческо, і з яким хавбек вже працював в Ромі.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що італієць найближчим часом підпише контракт з Лос-Анджелесом. Також була інформація, що Данієле може продовжити кар'єру в Інтері або Інтер Майамі, засновником і співвласником якого є екс-півзахисник збірної Англії Девід Бекхем і який почне виступ у MLS в наступному році.

Раніше Сампдорія зробила пропозицію по Маліновському.

Нагадаємо, що Еусебіо Ді Франческо міг очолити Мілан.

Джерело - footboom.com.