Мій профіль
Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова
Вчора 18:41 2135
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"
Сьогодні 15:24 129
Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 22:55 882
Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх
Вчора 22:44 851
Сіренко - Бахтов: огляд бою
Вчора 20:30 1604
Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках
Вчора 15:55 1716
Футболіст збірної Люксембургу відмовився переходити в Динамо
Вчора 15:26 1699
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Вчора 12:55 521
Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ
Вчора 11:55 2149
Караваєв стане гравцем Динамо
Вчора 11:25 1843
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Голкіпер залишив Динамо та буде виступати на Кіпрі 308
15:43 Інше Названо розміри призових за медалі Європейських ігор для українців 149
15:33 Легка атлетика Бондаренко більше не виступатиме на Європейських іграх у Мінську 305
15:24 Блог Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію" 129
15:21 Футбол Де Россі може залишитися в Італії 291
15:14 Блог Найфутбольніший з дитинства: Мессі святкує день народження 449
15:08 Футбол Сідклей повернеться до Динамо 380
14:53 Теніс У рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій 256
14:39 Футбол Динамо оголосило про оренду Булеци в Дніпро-1 272
14:30 Теніс Стаховський здобув перемогу над Кінгом на Вімблдоні 296
14:20 Навколо спорту Дикие символы и линии выплат в онлайн слотах 94
14:10 Футбол Кулібалі не впевнений, що залишиться в Наполі 226
14:08 Блог Зінченко з коханою засвітилися в Голлівуді 659
14:03 Блог Емоції гравців Мальорки після неймовірного камбеку з Депортіво 360
13:54 Футбол Динамо підписало новий контракт з Булецою 446
13:37 Футбол Київ претендує на проведення чемпіонату світу з міні-футболу 374
13:14 Футбол Голкіпер Брайтона: Дякую Реалу, що Азар залишив АПЛ 378
13:10 Футбол Рейна може перейти до Ювентусу 326
12:46 Футбол Львів подовжив контракт з капітаном команди 365
12:21 Футбол Барселона зацікавилася півзахисником Динамо 1389
12:05 Футбол Єзерський: Збірна України має хороші шанси виграти свою групу 718
11:52 Футбол Шахтар відправився на перший збір до Німеччини 454
11:35 Футбол Динамо розпочало підготовку до наступного сезону 912
11:21 Футбол Шахтар зіграє з чемпіоном Кіпру на зборі в Австрії 391
11:06 Теніс Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA 678

Де Россі може залишитися в Італії

Сьогодні 15:21 291 0
Самподіря зацікавилася екс-гравцем Роми
Де Россі може залишитися в Італії

Данієле Де Россі може залишитися в Італії і перейти в клуб Серії А. 

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Основним претендентом на 35-річного футболіста є Сампдорія, яку очолив Еусебіо Ді Франческо, і з яким хавбек вже працював в Ромі.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що італієць найближчим часом підпише контракт з Лос-Анджелесом. Також була інформація, що Данієле може продовжити кар'єру в Інтері або Інтер Майамі, засновником і співвласником якого є екс-півзахисник збірної Англії Девід Бекхем і який почне виступ у MLS в наступному році. 

Раніше Сампдорія зробила пропозицію по Маліновському.

Нагадаємо, що  Еусебіо Ді Франческо міг очолити Мілан.

Джерело - footboom.com.

#Де Россі, #Сампдорія
Коментарі ()