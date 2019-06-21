Сампдорія зробила пропозицію по Маліновському

У клуба гарні зв'язки з Генком

Сампдорія має намір поборотися з Аталантою за півзахисника Генка Руслана Маліновського і зробила бельгійському клубу трансферну пропозицію в 12 млн євро плюс 5 бонусами.

Про це повідомляє сайт Джанлуки ді Марціо.

Джерело зазначає, що між Сампдорією і Генком є налагоджений зв'язок завдяки трансферу захисника Омара Коллі в італійський клуб у минулому році.

Раніше повідомлялося, що Аталанта продовжує роботу над трансфером українського півзахисника.

Різні джерела говорили про пропозицію Аталанти в розмірі 10, 15, 17 і 20 млн євро.

Сам Маліновський виступив із заявою про бажання покинути Генк.

Джерело - Сайт Джанлуки Ді Марціо.