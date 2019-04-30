Ді Франческо може замінити Гаттузо в Мілані

Італійський коуч Еусебіо Ді Франческо може очолити Мілан.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Мілан активно шукає заміну Дженнаро Гаттузо, який повинен покинути тренерський місток "россонері" після завершення сезону.

В шорт-лист керівництва міланців потрапив Еусебіо Ді Франческо. 49-річний фахівець в березні був звільнений з посади головного тренера Роми через незадовільні результати "вовків".

Після 34-х турів Серії А Мілан перебуває на 7-й сходинці, маючи в активі 56 очок.

Нагадаємо, Мілан і Інтер зацікавлені в Ісмаїлі.

Також, Челсі та Реал домовилися про перехід Азара.

Джерело - football24.