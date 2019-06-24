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Футболістки збірної Камеруну звинуватили ФІФА у расизмі

Сьогодні 10:24 460 0
Дівчата не хотіли продовжувати гру
Футболістки збірної Камеруну звинуватили ФІФА у расизмі

У матчі 1/8 фіналу жіночого чемпіонату світу між Англією і Камеруном (3:0) трапився дивний епізод за участю системи VAR.

Про це повідомляє Daily Mail.

Коли у ворота збірної Камеруну влетів другий м'яч, арбітр його не зарахував. Однак, після перегляду відеоповтору гол все ж був зарахований.

Футболістки збірної Камеруну звинуватили суддю зустрічі і ФІФА в расизмі. Деякі дівчата не хотіли виходити на другий тайм.

У другому таймі Камерун забив, але гол відмінили через офсайд. Африканських футболісток збентежив і цей епізод.

Нагадаємо, що гравці чоловічої збірної Камеруну не задоволенні розміром преміальних та відмовилися вилітати на Кубок африканських націй в Єгипет.

Самюель Ето'О безуспішно намагався вмовити збірну Камеруну приїхати на Кубок африканських націй.

Джерело - isport.ua.

#Камерун, #дівчата
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