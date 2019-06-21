Гравці вимагають більше грошей від міністерства спорту Камеруну

Гравці Камеруну не задоволенні розміром преміальних та відмовилися вилітати на Кубок африканських націй в Єгипет.

Кожен гравець збірної Камеруну отримав від міністерства спорту по 35 тис доларів. Однак футболісти вимагають в два рази більшу суму преміальних.

Очікується, що сторони найближчим часом досягнуть компромісу.

Діючі чемпіони КАФ свій перший матч на турнірні мають зіграти у вівторок, 25 червня, проти збірної Гвінеї-Бісау.

Нагадаємо, футболістка збірної Камеруну мало не розбила обличчя суперниці.

Джерело - sport.ua.