Мальорка повернулася до Ла Ліги

Мальорка регулярно виступала в Ла Лізі з 1997 по 2013 рік

Мальорка виграла плей-офф Ла Ліги 2 і стала третьою командою слідом за Осасуною і Гранадою, яка поповнила вищий іспанського дивізіону.

Фінал плей-офф складається з двох матчів, і команда з Балеарських островів була в непростому положенні після першого поєдинку - в гостях Мальорка поступилася Депортіво з рахунком 0:2.

Однак вдома Los Bermellones змогли забити Депортіво три м'ячі і здобути перемогу з потрібним рахунком.

#PlayoffLaLiga123 La invasión del césped de Son Moix tras la hazaña del MALLORCA pic.twitter.com/EIee4bCFpT — Carrusel Deportivo (@carrusel) 23 июня 2019 г.

Мальорка регулярно виступала в Ла Лізі з 1997 по 2013 рік. Після вильоту до Сегунди у клубу були фінансові проблеми і балеарці не претендували на підвищення. У 2017-му році Мальорка навіть вилетіла до Сегунди Б, але зуміла повернутися через рік, щоб в наступному сезоні відразу ж добути собі путівку в еліту.

Ла Ліга 2, плей-офф за підвищення, фінал. Пальма, Сан Муа

Мальорка - Депортіво 3:0

(Перший матч 0:2)

Голи: Будімір 21, Севілья 62, Пратс 82

Нагадаємо, Луїс Енріке несподівано заявив про свій відхід з національної команди Іспанії, мотивуючи це сімейними причинами.

Раніше повідомляли, що Енріке замінив його помічник Роберт Морено.

Джерело - ua-football.com.