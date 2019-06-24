Мальорка повернулася до Ла Ліги

Мальорка виграла плей-офф Ла Ліги 2 і стала третьою командою слідом за Осасуною і Гранадою, яка поповнила вищий іспанського дивізіону.
Фінал плей-офф складається з двох матчів, і команда з Балеарських островів була в непростому положенні після першого поєдинку - в гостях Мальорка поступилася Депортіво з рахунком 0:2.
Однак вдома Los Bermellones змогли забити Депортіво три м'ячі і здобути перемогу з потрібним рахунком.
#PlayoffLaLiga123 La invasión del césped de Son Moix tras la hazaña del MALLORCA pic.twitter.com/EIee4bCFpT— Carrusel Deportivo (@carrusel) 23 июня 2019 г.
Мальорка регулярно виступала в Ла Лізі з 1997 по 2013 рік. Після вильоту до Сегунди у клубу були фінансові проблеми і балеарці не претендували на підвищення. У 2017-му році Мальорка навіть вилетіла до Сегунди Б, але зуміла повернутися через рік, щоб в наступному сезоні відразу ж добути собі путівку в еліту.
Нагадаємо, Луїс Енріке несподівано заявив про свій відхід з національної команди Іспанії, мотивуючи це сімейними причинами.
Раніше повідомляли, що Енріке замінив його помічник Роберт Морено.
Джерело - ua-football.com.