Колумбія - Парагвай 1:0. Огляд матчу Копа Америки

Дорога ціна поразки від колумбійців

Вчора у матчі третього туру групи В Копа Америки Парагвай зазнав поразки і не вийшов до чвертьфіналу.

Колумбія на 31-ій хвилині матчу відкрила рахунок: Куельяр замкнув передачу Аріаса. На 69-ій хвилині м’яч вдруге побував у сітці воріт Парагваю, але головний арбітр скориставшись системою VAR відмінив взяття воріт через гру рукою гравця збірної Колумбії.

Копа Америки

Група В

Третій тур

Колумбія - Парагвай 1:0 (1:0) Гол : 1:0 - 31 Куельяр

Джерело - Чемпіон.