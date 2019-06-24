Колумбія - Парагвай 1:0. Огляд матчу Копа Америки

Вчора у матчі третього туру групи В Копа Америки Парагвай зазнав поразки і не вийшов до чвертьфіналу.
Колумбія на 31-ій хвилині матчу відкрила рахунок: Куельяр замкнув передачу Аріаса. На 69-ій хвилині м’яч вдруге побував у сітці воріт Парагваю, але головний арбітр скориставшись системою VAR відмінив взяття воріт через гру рукою гравця збірної Колумбії.
Копа Америки
Група В
Третій тур
Колумбія - Парагвай 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Куельяр
Нагадаємо, що раніше колумбійці переграли аргентинців, а Парагвай розписав нічию з Аргентиною.
Джерело - Чемпіон.