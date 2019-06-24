Аргентина - Катар 2:0. Огляд матчу Копа Америки

Аргентина змогла пробитися до чвертьфіналу

Вчора, 23 червня, у матчі третього туру групи В Копа Америки Аргентина здобула путівку до плей-оф.

Аргентинці вже на четвертій хвилині матчу з Катаром відкрили рахунок. До взяття воріт катарців призвела груба помилка їх правого захисника, який обрізався перед своїм карним майданчиком і цим сповна скористався Мартінес. На 82-ій хвилині матчу Агуеро подвоїв рахунок: втік від опікуна і з гострого кута переграв голкіпера суперника.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Копа Америки

Група В

Третій тур

Аргентина - Катар 2:0 (1:0)

Голи : 1:0 - 4 Мартінес, 2:0 - 82 Агуеро

Нагадаємо, що раніше колумбійці переграли аргентинців, а Парагвай розписав нічию з Аргентиною.

Джерело - Чемпіон.