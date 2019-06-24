Аргентина - Катар 2:0. Огляд матчу Копа Америки

Вчора, 23 червня, у матчі третього туру групи В Копа Америки Аргентина здобула путівку до плей-оф.
Аргентинці вже на четвертій хвилині матчу з Катаром відкрили рахунок. До взяття воріт катарців призвела груба помилка їх правого захисника, який обрізався перед своїм карним майданчиком і цим сповна скористався Мартінес. На 82-ій хвилині матчу Агуеро подвоїв рахунок: втік від опікуна і з гострого кута переграв голкіпера суперника.
До вашої уваги відеоогляд матчу.
Копа Америки
Група В
Третій тур
Аргентина - Катар 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Мартінес, 2:0 - 82 Агуеро
Нагадаємо, що раніше колумбійці переграли аргентинців, а Парагвай розписав нічию з Аргентиною.
Джерело - Чемпіон.