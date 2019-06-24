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Аргентина - Катар 2:0. Огляд матчу Копа Америки

Сьогодні 08:55 559 0
Аргентина змогла пробитися до чвертьфіналу
Аргентина - Катар 2:0. Огляд матчу Копа Америки

Вчора, 23 червня, у матчі третього туру групи В Копа Америки Аргентина здобула путівку до плей-оф.

Аргентинці вже на четвертій хвилині матчу з Катаром відкрили рахунок. До взяття воріт катарців призвела груба помилка їх правого захисника, який обрізався перед своїм карним майданчиком і цим сповна скористався Мартінес. На 82-ій хвилині матчу Агуеро подвоїв рахунок: втік від опікуна і з гострого кута переграв голкіпера суперника. 

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Копа Америки
Група В
Третій тур
Аргентина - Катар 2:0 (1:0)
Голи1:0 - 4 Мартінес, 2:0 - 82 Агуеро

Нагадаємо, що раніше колумбійці переграли аргентинців, а Парагвай розписав нічию з Аргентиною.

Джерело - Чемпіон.

#Аргентина, #Катар
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