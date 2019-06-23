Збірна Аргентини вийшла до чвертьфіналу Копа Америки

Все ж аргентинці вийшли до чвертьфіналу

Відбулися матчі третього туру групи В Копа Америки, у яких Аргентина здобула путівку до плей-оф.

Аргентинці вже на четвертій хвилині матчу з Катаром відкрили рахунок. До взяття воріт катарців призвела груба помилка їх правого захисника, який обрізався перед своїм карним майданчиком і цим сповна скористався Мартінес. На 82-ій хвилині матчу Агуеро подвоїв рахунок: втік від опікуна і з гострого кута переграв голкіпера суперника.

По при здобуту перемогу Аргентина могла і не вийти до чвертьфіналу змагань. Потрібно було, щоб Парагвай не переміг Колумбію, яка достроково собі гарантувала путівку до наступного раунду змагань. І колумбійці не розчарували аргентинців.

Колумбія на 31-ій хвилині матчу відкрила рахунок: Куельяр замкнув передачу Аріаса. На 69-ій хвилині м’яч вдруге побував у сітці воріт Парагваю, але головний арбітр скориставшись системою VAR відмінив взяття воріт через гру рукою гравця збірної Колумбії.

Копа Америки

Група В

Третій тур

Аргентина - Катар 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Мартінес, 2:0 - 82 Агуеро

Колумбія - Парагвай 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Куельяр

Турнірна таблиця: Колумбія - 9 очок, Аргентина - 4, Парагвай - 2, Катар - 1.

Нагадаємо, що раніше колумбійці переграли аргентинців, а Парагвай розписав нічию з Аргентиною.

Джерело - Чемпіон.