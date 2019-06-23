Мій профіль
Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова
Вчора 18:41 1428
Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 22:55 254
Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх
Вчора 22:44 231
Сіренко - Бахтов: огляд бою
Вчора 20:30 566
Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках
Вчора 15:55 1391
Футболіст збірної Люксембургу відмовився переходити в Динамо
Вчора 15:26 1292
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Вчора 12:55 419
Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ
Вчора 11:55 1718
Караваєв стане гравцем Динамо
Вчора 11:25 1419
Усик - обов'язковий претендент на чотири пояси в суперважкій вазі
Вчора 09:55 841
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23 Червня 2019
23:54 Футбол Збірна Аргентини вийшла до чвертьфіналу Копа Америки 235
23:40 Футбол Сампдорія бажає придбати Берарді 176
23:26 Легка атлетика Бондаренко здобув бронзову медаль на Європейських Іграх 359
23:11 Футбол Ковачич може перейти до Мілану 302
22:55 Легка атлетика Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх 254
22:44 Легка атлетика Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх 231
22:32 Легка атлетика Українська легкоатлетка здобула бронзову нагороду на Європейських іграх 390
22:18 Футбол Шевченко відзначився голом у матчі легенд Реал - Челсі 665
22:07 Автоспорт Гамільтон: протягом багатьох років приймалися неправильні рішення 359
21:51 Футбол Сенегал переміг Танзанію на Кубку африканських націй 345
21:39 Футбол Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони 393
21:22 Єдиноборства Україна завоювала 9 нагород на чемпіонаті Європи 361
21:17 Блог Мілевський заткнув фаната Шахтаря 676
21:08 Інше Москальова - віце-чемпіонка Європейських ігор-2019 425
20:55 Футбол ПСЖ відмовився продавати Неймара Барселоні 445
20:43 Гімнастика Українські гімнастки здобули срібні нагороди на Європейських іграх 645
20:30 Блог Сіренко - Бахтов: огляд бою 566
20:25 Інше Ковальська: Європейські ігри - це маленька Олімпіада 309
20:07 Футбол Шевченко зіграє на Сантьяго Бернабеу 1142
19:55 Футбол Манджукич може змінити клуб 467
19:42 Футбол Червенков: для вирішення серйозних завдань нам не обійтися без підсилення 435
19:26 Футбол Збірна Марокко завдяки автоголу здобула перемогу на Кубку африканських націй 454
19:10 Інше Українська самбістка здобула бронзову нагороду на Європейських іграх 459
18:56 Автоспорт Гамільтон виграв Гран-прі Франції 483
18:41 Бокс Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова 1428

Збірна Аргентини вийшла до чвертьфіналу Копа Америки

Вчора 23:54 236 0
Все ж аргентинці вийшли до чвертьфіналу
Збірна Аргентини вийшла до чвертьфіналу Копа Америки

Відбулися матчі третього туру групи В Копа Америки, у яких Аргентина здобула путівку до плей-оф.

Аргентинці вже на четвертій хвилині матчу з Катаром відкрили рахунок. До взяття воріт катарців призвела груба помилка їх правого захисника, який обрізався перед своїм карним майданчиком і цим сповна скористався Мартінес. На 82-ій хвилині матчу Агуеро подвоїв рахунок: втік від опікуна і з гострого кута переграв голкіпера суперника. 

По при здобуту перемогу Аргентина могла і не вийти до чвертьфіналу змагань. Потрібно було, щоб Парагвай не переміг Колумбію, яка достроково собі гарантувала путівку до наступного раунду змагань. І колумбійці не розчарували аргентинців.

Колумбія на 31-ій хвилині матчу відкрила рахунок: Куельяр замкнув передачу Аріаса. На 69-ій хвилині м’яч вдруге побував у сітці воріт Парагваю, але головний арбітр скориставшись системою VAR відмінив взяття воріт через гру рукою гравця збірної Колумбії. 

Копа Америки
Група В
Третій тур
Аргентина - Катар 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Мартінес, 2:0 - 82 Агуеро
 
Колумбія - Парагвай 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Куельяр
 
Турнірна таблиця: Колумбія - 9 очок, Аргентина - 4, Парагвай - 2, Катар - 1.

Нагадаємо, що раніше колумбійці переграли аргентинців, а Парагвай розписав нічию з Аргентиною.

 

Джерело - Чемпіон.

#Аргентина, #Копа Америки
Коментарі ()