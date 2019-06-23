Сампдорія бажає придбати Берарді

Ді Франческо знову хоче працювати з Берарді

Сампдорія запропонувала 12 мільйонів євро і нападаючого Джанлуку Капрарі за нападника Сассуоло Доменіко Берарді.

Про це повідомляє ANSA .

Новий головний тренер Сампдорії Еусебіо Ді Франческо добре знає 24-річного Берарді ще на ті часи, коли очолював Сассуоло, і тепер має намір отримати його в свою команду.

Доменіко всю свою професійну кар'єру провів в Сассуоло, за який з 2012 року провів 229 матчів у всіх турнірах і забив 74 м'ячі, але тепер гравець збірної Італії (5 матчів).

Раніше Сампдорія зробила пропозицію по Маліновському.

Нагадаємо, що Еусебіо Ді Франческо міг очолити Мілан.

Джерело - football.ua.