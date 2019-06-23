Сампдорія бажає придбати Берарді

Сампдорія запропонувала 12 мільйонів євро і нападаючого Джанлуку Капрарі за нападника Сассуоло Доменіко Берарді.
Про це повідомляє ANSA .
Новий головний тренер Сампдорії Еусебіо Ді Франческо добре знає 24-річного Берарді ще на ті часи, коли очолював Сассуоло, і тепер має намір отримати його в свою команду.
Доменіко всю свою професійну кар'єру провів в Сассуоло, за який з 2012 року провів 229 матчів у всіх турнірах і забив 74 м'ячі, але тепер гравець збірної Італії (5 матчів).
Раніше Сампдорія зробила пропозицію по Маліновському.
Нагадаємо, що Еусебіо Ді Франческо міг очолити Мілан.
Джерело - football.ua.