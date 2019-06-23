Сенегал переміг Танзанію на Кубку африканських націй

Впевнена перемога сенегальців

У першому турі Кубка африканських націй з футболу Сенегал зустрічався з Танзанією.

У звітному матчі Сенегал мав відчутну перевагу над суперником по багатьох компонентах. Цю перевагу зумів втілити у два забиті м’ячі. Спочатку нападник Інтера Бальде Кейта ударом у нижній ближній кут воріт відкрив рахунок. У другому таймі матчу після подачі з кутової позначки захисники Танзанії вибили мяч з карного майданчику, але з 17 метрів в один дотик потужного удару завдав півзахисник бельгійського Брюгге Крепін Діатта.

Кубок африканських націй

Група D

Перший тур

Сенегал - Танзанія 2:0

Голи: 1:0 – 28 Кейта, 2:0 - 64 Діатта

Нагадаємо, що Нігерія переграла Бурунді. Раніше Єгипет мінімально здолав Зімбабве, а Уганда була сильнішою за ДР Конго.

Джерело - Чемпіон.