Сенегал переміг Танзанію на Кубку африканських націй

У першому турі Кубка африканських націй з футболу Сенегал зустрічався з Танзанією.
У звітному матчі Сенегал мав відчутну перевагу над суперником по багатьох компонентах. Цю перевагу зумів втілити у два забиті м’ячі. Спочатку нападник Інтера Бальде Кейта ударом у нижній ближній кут воріт відкрив рахунок. У другому таймі матчу після подачі з кутової позначки захисники Танзанії вибили мяч з карного майданчику, але з 17 метрів в один дотик потужного удару завдав півзахисник бельгійського Брюгге Крепін Діатта.
Кубок африканських націй
Група D
Перший тур
Сенегал - Танзанія 2:0
Голи: 1:0 – 28 Кейта, 2:0 - 64 Діатта
Нагадаємо, що Нігерія переграла Бурунді. Раніше Єгипет мінімально здолав Зімбабве, а Уганда була сильнішою за ДР Конго.
Джерело - Чемпіон.