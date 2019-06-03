Мій профіль
Динамо оголосило про підписання Кадірі
Сьогодні 17:27 569
Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу
Сьогодні 20:20 623
Скрипник - новий головний тренер Зорі
Сьогодні 18:04 603
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 2580
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
Вчора 22:13 1068
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
Вчора 19:25 1637
Джошуа - Руїс: повне відео бою
Вчора 10:34 3891
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
Вчора 09:07 4221
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
01.06.2019 23:57 5129
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
01.06.2019 23:57 5782
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:31 Теніс Американську тенісистку позбавили усіх призових Ролан Гаррос 5
22:17 Футбол Екс-форвард Динамо та Карпат перейшов у клуб Ла-Ліги 333
22:01 Футбол У Челсі знайшли заміну Саррі 287
21:58 Футбол Барселона презентувала форму на наступний сезон 237
21:44 Футбол Тріпп’є може стати гравцем Ювентуса 280
21:26 Футбол Україна - Кіпр 3:0. Огляд матчу 395
21:03 Блог Ломаченко ефектно анонсував своє повернення у ринг 946
21:02 Футбол Збірна Еквадору переграла Уругвай в 1/8 фіналу чемпіонату світу 349
20:59 Бокс Руїс після перемоги над Джошуа очолив рейтинг найкращих боксерів планети 525
20:42 Футбол Молодіжна збірна України переграла Кіпр і вийшла у фінал меморіалу Лобановського 434
20:29 Теніс Українка Снігур вийшла до 1/8 фіналу юніорського Ролан Гаррос 329
20:20 Футбол Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу 623
20:16 Футбол Катар прийме матчі клубного чемпіонату світу у 2019 і 2020 роках 441
19:57 Футбол Україна - Панама 4:1. Онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу 2241
19:53 Футбол Гравці Барселони проти траснферу Грізманна, Мессі повідомив про це керівництву 425
19:48 Футбол Папа Гуйє покинув розташування Карпат 479
19:28 Футбол Кадірі: Чесно, не знаю нікого з гравців Динамо 568
19:10 Футбол Салах: Ліверпуль буде боротися за титул у наступному сезоні 436
18:49 Футбол Львів продовжив контракт з головним тренером 436
18:37 Теніс Кіченок пробилася до півфіналу Ролан Гаррос 785
18:04 Футбол Скрипник - новий головний тренер Зорі 603
17:52 Футбол Україна - Сербія: українські і хорватські фанати проведуть спільний марш перед матчем 2176
17:27 Футбол Динамо оголосило про підписання Кадірі 569
17:17 Блог Україна - Сербія: історія протистоянь 660
16:55 Футбол Ти не тренер - Езіл образив Емері після фіналу Ліги Європи 1171

Салах: Ліверпуль буде боротися за титул у наступному сезоні

Сьогодні 19:10 436 0
Салах: Ліверпуль буде боротися за титул у наступному сезоні

Ліверпуль наступного сезону буде боротися за чемпіонство в АПЛ.

Про це розповів нападник команди Мухамед Салах.

Це початок чогось особливого. В наступному сезоні ми будемо боротися за чемпіонство.

Ми вперше сперечались за перемогу в чемпіонаті і програли усього одне очко. Манчестер Сіті виграв титул заслужено, але ми можемо боротися з ними. Середній вік нашої команди 25-26 років, що надихає.

Виграти трофей – це чудовий досвід, який допоможе нам зробити новий крок. Ви бачили, що ми були врівноважені, змогли заспокоїти гру і забили другий гол на 87 хвилині фіналу. Це демонструє, що ми вчимося та прогресуємо, - сказав Салах.

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#Салах, #Ліверпуль, #АПЛ
Коментарі ()