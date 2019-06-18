Карпати планують чотири спаринги на першому зборі

На першому зборі, який пройде у Львові, Карпати проведуть чотири спаринги.
Про повідомляє офіційний сайт клубу.
"Футболісти проходитимуть 20 та 21 червня поглиблений медичний огляд. Паралельно розпочинаємо роботу, адже у нас залишається тільки місяць на підготовку до старту чемпіонату. До 6-го липня працюємо у Львові, де плануємо зіграти чотири спаринги. Після цього – другий збір", - сказав головний тренер львівських Карпат Олександр Чижевський.
Раніше повідомлялося, що Олександрія веде переговори з Карпатами про трансфер півзахисника Франциско Ді Франко.
Нагадаємо, що уболівальники визначили найкращого гравця Карпат у минулому сезоні.
Джерело - ФК Карпати.