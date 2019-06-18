Карпати планують чотири спаринги на першому зборі

Перший етап підготовки Карпат

На першому зборі, який пройде у Львові, Карпати проведуть чотири спаринги.

Про повідомляє офіційний сайт клубу.

"Футболісти проходитимуть 20 та 21 червня поглиблений медичний огляд. Паралельно розпочинаємо роботу, адже у нас залишається тільки місяць на підготовку до старту чемпіонату. До 6-го липня працюємо у Львові, де плануємо зіграти чотири спаринги. Після цього – другий збір", - сказав головний тренер львівських Карпат Олександр Чижевський.

Раніше повідомлялося, що Олександрія веде переговори з Карпатами про трансфер півзахисника Франциско Ді Франко.

Нагадаємо, що уболівальники визначили найкращого гравця Карпат у минулому сезоні.

Джерело - ФК Карпати.