Олімпік отримав атестат на наступний сезон

Олімпік отримав атестат на сезон 2019/20. Таким чином, команда зіграє в наступному сезоні УПЛ.

Про це повідомив прес-службі клубу президент Владислав Гельзін.

"Ось нарешті і закінчилася довга епопея з видачею атестата нашій команді. На зло недоброзичливцям і на радість всім, для кого Олімпік - не просто пусте слово, ми залишаємося в УПЛ. Це право футболісти заслужили своєю грою у важкій боротьбі на футбольному полі.

Дуже дякую всім 11 клубам УПЛ, які підтримали нас на загальних зборах, і тим самим продемонстрували верховенство спортивної складової у футболі над кабінетною мішурою",- сказав Гельзін.