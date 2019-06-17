Фанати Альбасете: Зозуля залишайся

Фанати Альбасете після півфінального матчу своєї команди проти Мальорки на одній з трибун закликали українського нападника Романа Зозулю залишитися в клубі.
На сторінці Альбасете в твіттері з'явився відеозапис, де вболівальники команди скандують прізвище українця і просять не йти.
#AlbaceteMallorca | Se acabó el #PlayOffLaLiga123 para el Alba— Radio Albacete (@RadioAlbacete) 16 червня 2019 р.
Albacete 1-0 Mallorca (1-2)
Y la afición que despide en pie al equipo 🙌 pic.twitter.com/tfMb0emDgk
Нагадаємо, що Альбасете Зозулі переграв Мальорку, але втратив шанси на вихід у Ла-Лігу. Раніше повідомляли, що київське Динамо зацікавилося Зозулею.
Джерело - sportarena.com.