Шаран: Хочемо орендувати Бондаренка

Підсилення перед Лігою Європи

Олександрія у рамках підсилення перед виступом у груповому етапі Ліги Європи хоче орендувати захисника Шахтаря Валерія Бондаренка.

Про це клубному сайту сказав Шаран.

"Зараз будемо робити все, щоб повернути з Шахтаря" захисника Валерія Бондаренка. Звичайно, на правах оренди. І я надзвичайно задоволений тим, що Валерій Лучкевич залишається в Олександрії. Ми вели переговори з Стандардом, і нам вдалося домовитися. Валерій став нашим гравцем на постійній основі, контракт на 2 роки".

Раніше повідомляли, що Лучкевич стане повноцінним гравцем Олександрії.

Нагадаємо, що Полярус з Олександрії перейшов до ФК Хімки.

Джерело - ФК Олександрія.