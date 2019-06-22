Лучкевич підпише повноцінний контракт з Олександрією

Лучкевич залишається в Олександрії

Валерій Лучкевич у складі Олександрії відіграв півроку і стане повноцінним гравцем команди Володимира Шарана.

Про це повідомляє FootBoom.

Олександрія серйозно посилюється перед стартом у груповому турнірі Ліги Європи. Слідом за Денисом Мірошниченко, Максимом Третьяковим і Денисом Безбородько ряди містян поповнить півзахисник Валерій Лучкевич, навесні вже виступав в цій команді на правах оренди.

23-річний крайок, чий контракт належав бельгійському Стандард, відтепер стане повноцінним гравцем Олександрії: він переходить в статусі вільного агента і підпише відповідну угоду.

Вже завтра, 23 червня, рейсом з Борисполя Валерій Лучкевич зі своєю новою старою командою вилетить на тренувальний збір до Нідерландів.

Нагадаємо, що Полярус з Олександрії перейшов до ФК Хімки.

Раніше повідомлялося, що фахівці УЄФА перевірили готовність інфраструктури стадіону Ніка до проведення офіційних міжнародних матчів групового етапу Ліги Європи 2019/2020.

Джерело - footboom.com.