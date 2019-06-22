Федецький може перейти до команди першої ліги

Може не завершити ще кар'єру

Захисник Карпат Артем Федецький може продовжити кар'єру у Волині.

Про це повідомляє Спортивка.

Федецький не може знайти спільну мову з керівництвом клубу, через що ризикує не тільки втратити місце в керівництві клубу, але і залишити Карпати в якості гравця.

Вчора стало відомо, що Федецький балотується до Верховної Ради від партії Слуга народу. Втім, з цим фактом його проблеми в Карпатах не пов'язані.

Нещодавно повідомлялося, що колишній гравець національної збірної України з нового сезону може стати топ-менеджером Карпат.

Федецький повернувся до львівського клуб в 2017 році з німецького Дармштадта. У минулому сезоні захисник взяв участь в 17 матчах команди в усіх турнірах, результативними діями не відрізнявся.

Джерело - sportarena.com.