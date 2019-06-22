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Федецький може перейти до команди першої ліги

Сьогодні 18:54 574 0
Може не завершити ще кар'єру
Федецький може перейти до команди першої ліги

Захисник Карпат Артем Федецький може продовжити кар'єру у Волині.

Про це повідомляє Спортивка. 

Федецький не може знайти спільну мову з керівництвом клубу, через що ризикує не тільки втратити місце в керівництві клубу, але і залишити Карпати в якості гравця.

Вчора стало відомо, що Федецький  балотується  до Верховної Ради від партії Слуга народу. Втім, з цим фактом його проблеми в Карпатах не пов'язані.

Нещодавно повідомлялося, що колишній гравець національної збірної України з нового сезону  може стати топ-менеджером  Карпат.

Федецький повернувся до львівського клуб в 2017 році з німецького Дармштадта. У минулому сезоні захисник взяв участь в 17 матчах команди в усіх турнірах, результативними діями не відрізнявся.

Джерело - sportarena.com.

#Федецький, #Волинь
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