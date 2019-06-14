Федецький буде граючим тренером Карпат - журналіст

Досвідчений захисник продовжить виступати за львів'ян, але виконуватиме ще одну роль.

Захисник Карпат Артем Федецький не буде завершувати кар'єру - він продовжить контракт на один рік, а також стане граючим тренером львів'ян.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму твіттері.

Керівна посада в Карпатах для Артема Федецького - то питання часу. Але він ще не настав. Поки вирішили, що кориснішим для команди він буде на полі. Як гравець (+1 рік контракту) та як тренер (помічник Чижевського). Словом, як кажуть у таких випадках - граючий тренєр.. — Igor Burbas (@iburbas) 14 июня 2019 г.

Раніше була інформація, що по закінченню минулого сезону Федецький може перейти на посаду топ-менеджера в Карпатах, а продовження його кар'єри гравця залишалося під питанням.

У міжсезоння Карпати вже встиг покинути один гравець - Абдул-Карім Йода лише через чотири місяці покинув львівський клуб.

Артем Федецький перебрався в Карпати у 2017 році з німецького Дармштадта. У минулому сезоні 34-річний захисник провів за Карпати 17 поєдинків у всіх турнірах - забитими м'ячами не відзначався.

Карпати за підсумками минулого розіграшу УПЛ потрапили у стикові матчі, де у двох-матчевій дуелі обіграли Волинь і залишилися в еліті українського футболу на наступний сезон.

Джерело - Чемпіон.