Срна повернувся до донецького Шахтаря

Хорват повернувся до гірників

Хорватський захисник Дарійо Срна після нетривалої паузи знову повертається в донецький Шахтар.

Повідомляє прес-служба донецького клубу.

Колишній капітан гірників увійде до тренерського штабу нового головного тренера команди Луїша Каштру. Що буде входити в його обов'язки і на який термін укладено контракт, клуб інформацію не розголошує.

Нагадаємо, що влітку 2018 року Срна залишив Шахтар і відправився в Кальярі, де виступав протягом минулого сезону.

У п'ятницю, 21 червня, відбудеться презентація нового наставника гірників Луїша Каштру. Так само там буде присутній і 37-річний Дарійо Срна.

Нагадаємо, Срна залишив Кальярі і став вільним агентом.

Раніше повідомлялося, що досвідчений хорват може продовжити кар'єру або в Хайдуку зі Спліта, або в одному з клубів Серії А, претендентами називалися Парма і Рома.

Джерело - ФК Шахтар.