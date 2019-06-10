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Срна більше не потрібен Кальярі

Вчора 22:53 288 0
Даріо може повернутися в Хорватію
Срна більше не потрібен Кальярі

Захисник Кальярі Даріо Срна покине клуб після закінчення контракту.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Чинна угода хорвата закінчується 30 червня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що ймовірною причиною відходу 37-річного хорвата з Кальярі є втрата місця в основному складі, а також пропозицію керівництва клубу продовжити контракт лише за умови зниження зарплати.

Досвідчений захисник може повернутися в Хорватію і приєднатися до Хайдука зі Спліта, в якому він і починав професійну кар'єру.

Хоча раніше повідомлялося, що Срна продовжить контракт з Кальярі.

Також, Срна може повернутися до національної збірної.

Джерело - sportarena.com.

#Срна, #Хайдук, #Кальярі
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