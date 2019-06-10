Срна більше не потрібен Кальярі

Даріо може повернутися в Хорватію

Захисник Кальярі Даріо Срна покине клуб після закінчення контракту.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Чинна угода хорвата закінчується 30 червня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що ймовірною причиною відходу 37-річного хорвата з Кальярі є втрата місця в основному складі, а також пропозицію керівництва клубу продовжити контракт лише за умови зниження зарплати.

Досвідчений захисник може повернутися в Хорватію і приєднатися до Хайдука зі Спліта, в якому він і починав професійну кар'єру.

Хоча раніше повідомлялося, що Срна продовжить контракт з Кальярі.

Також, Срна може повернутися до національної збірної.

Джерело - sportarena.com.