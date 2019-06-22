Колишній тренер Роми очолив Сампдорію

Еусебіо Ді Франческо призначений новим головним тренером Сампдорії.
Про це повідомляє офіційний сайт Сампдорії.
На цій посаді 49-річний фахівець змінив Марко Джампаоло, який перебрався до Мілана.
З клубом з Генуї Ді Франческо уклав контракт до літа 2022 року.
Останнім місцем роботи тренера була Рома, яку він зулишив у березні. У Серії А він також працював в Лечче і Сассуоло.
Раніше Сампдорія зробила пропозицію по Маліновському.
Нагадаємо, що Еусебіо Ді Франческо міг очолити Мілан.
Джерело - ua.tribuna.com.