Колишній тренер Роми очолив Сампдорію

Відомий новий керманич Сампдорії

Еусебіо Ді Франческо призначений новим головним тренером Сампдорії.

Про це повідомляє офіційний сайт Сампдорії.

На цій посаді 49-річний фахівець змінив Марко Джампаоло, який перебрався до Мілана.

З клубом з Генуї Ді Франческо уклав контракт до літа 2022 року.

Останнім місцем роботи тренера була Рома, яку він зулишив у березні. У Серії А він також працював в Лечче і Сассуоло.

Раніше Сампдорія зробила пропозицію по Маліновському.

Нагадаємо, що Еусебіо Ді Франческо міг очолити Мілан.

Джерело - ua.tribuna.com.