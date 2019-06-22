Ворскла проведе збір у Туреччині

Футболісти Ворскли вийшли з відпустки

Футболісти Ворскли вийшли з відпустки і приступили до роботи з наставником Віталієм Косовським.

Повідомляє офіційний сайт полтавчан.

Команда до 26-го червня перебуватиме в Полтаві, а потім відправиться на збір до Туреччини, який триватиме до 12-го липня.

Ворсклу залишили воротар Богдан Шуст і форвард Карека, а поповнив склад воротар Данило Каневцев, що повернувся з Металіста-1925.

Нагадаємо, що Богдан Шуст перейшов до Інгульця.

Раніше повідомлялося, що Ворскла через борги може отримати трансферний бан.

Джерело - sport.ua.