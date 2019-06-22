Фонсека: Україна завжди буде у моєму житті

Португальський фахівець Паулу Фонсека остаточно попрощатися з працівниками донецького клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

"Зараз я йду, але роблю це з Шахтарем в серці. Кращий день з командою? Їх було дуже багато. Найбільше запам'яталося перше чемпіонство після того, як Шахтар покинув Донецьк. Це щось особливе. І справа навіть не в мені. Просто відчувалося, що після від'їзду з Донецька це було неймовірно важливо для кожного, хто працює в клубі. Ми не можемо забувати, що люди залишили свій будинок. І я відчував, наскільки ця перемога значна. Звичайно, я буду повертатися в Україну.

Як ви знаєте, у мене великий зв'язок з цією країною, тому що тут народився мій син. У мене тут будинок, і я обов'язково повернуся. Україна завжди буде в моєму житті, я в цьому впевнений", - зазначив Фонсека.