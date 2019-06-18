Олександрія підписала ще двох футболістів

Олександрія підсилюється

18 червня Олександрія офіційно оформила стосунки ще з двома літніми новачками.

Про це повідомляє FootBoom.

Контракти з бронзовим призером минулого сезону підписали захисник Денис Мірошниченко ( Карпати) і нападник Денис Безбородько ( Десна).

Ще один гравець, нагадаємо, півзахисник Максим Третьяков - взяти в оренду у словацького клубу ДАК 1904.

У чемпіонаті-2018/19 Безбородько провів 23 матчі і забив 5 м'ячів, в активі Мірошниченко - 22 гри, 3 голи.

Раніше повідомлялося, що воротар Олександрії Білик стане гравцем Мідтьюлланда.

Джерело - footboom.com.