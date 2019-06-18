Олександрія орендує футболіста зі словацького клубу

Першим літнім новачком Олександрії став футболіст зі словацького клубу

Першим літнім новачком Олександрії став українець Максим Третьяков зі словацького клубу ДАК 1904.

23-річний півзахисник Максим Третьяков, також відомий за виступами за Металіст і Чорноморець, найближчий рік проведе в оренді в команді Володимира Шарана. Найближчим часом про це буде оголошено офіційно. Відповідний контракт між клубами вже підписаний.

Відзначимо, що Максим Третьяков виступає за ДАК 1904 з літа минулого року. Його угода з цим клубом розрахована до 30 червня 2021-го.

Раніше повідомлялося, що воротар Олександрії Білик стане гравцем Мідтьюлланда.

Нагадаємо, що Олександрія веде переговори з Карпатами про трансфер їх півзахисника.

Джерело - sport.ua.